Ludwigsburg/Schönwald Traurige Gewissheit: Vermisste Frau ist tot

Die 51-Jährige hatte am 12. Januar ihre Wohnung in Ludwigsburg verlassen und war zu ihrer Arbeitsstätte in Stuttgart-Möhringen gegangen. Dort verlor sich ihre Spur. Die Polizei ging Hinweisen nach, dass die Frau sich in Schönwald im Schwarzwald aufhalten könnte, wo sie die Zeit "zwischen den Jahren" verbracht hatte.

Am Montag suchte erneut eine Hubschrauber-Besatzung nach der Frau, unter anderem in ihrem Arbeitsort Möhringen. Dort entdeckte man schließlich ihre Leiche in einem See.

Ein Verschulden Dritter an ihrem Tod kann laut Polizei ausgeschlossen werden.