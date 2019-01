Schönwald/Ludwigsburg Von vermisster Frau fehlt jede Spur

In der kleinen Schwarzwald-Gemeinde hatte S.-H. laut Polizei den Jahreswechsel verbracht - Grund genug, die Polizei in der Region zu alarmieren.

"Wenn es Hinwendungsorte im hiesigen Bereich gibt, dann gehen wir dem natürlich nach", erklärt Polizeisprecher Thomas Kalmbach vom Polizeipräsidium Tuttlingen. Falls nötig, werde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Bislang wurde die 51-Jährige jedoch nicht gefunden - weder in Schönwald noch in ihrer Heimat Ludwigsburg. Sie hatte am vergangenen Samstag ihre Wohnung verlassen. Wohl in der Absicht, zu ihrer Arbeitsstelle nach Stuttgart-Möhringe zu fahren. Danach verliert sich ihre Spur.

Ulrike S.-H. ist zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß, schlank, hat schulterlange, dunkle Haare, meist zum Zopf oder Dutt gebunden und trägt eine schwarze Brille. Sie war zuletzt bekleidet mit blauer Jeanshose, hellbeigem Mantel, dunklem Schal und dunklen Schuhen.