Wanderer, die trotz Warnschildern einen Blick aufs Gelände der ehemaligen Vorzeige-Heilanstalt werfen, treffen Bilder wie dieses an.

Vor 50 Jahren schloss die damalige Lungenheilstätte. Die Einweihung vor 116 Jahren war dagegen glamourös, denn das württembergische Königspaar reiste damals an.









Noch immer steht in den Sternen, was aus der einst vorbildlichen Volksheilstätte Charlottenhöhe werden soll. Verkehrsmäßig mehr Calmbach zugeordnet, verwahrlosen auf Markung Schömberg die einst stolzen, heute unter die „Lost Places“ fallenden Gebäude immer mehr. Im August und September 1973 verließen die letzten Patienten die Spezialklinik. Am 1. Oktober 2023 werden es genau 50 Jahre, dass die Lungenheilstätte mitten im Wald ihren eigentlichen Zweck verlor.