Loffenau/Bad Herrenalb Brutaler Überfall auf die Käppeleshütte

Tat ist Ortsgespräch

In Loffenau ist der brutale Überfall noch immer Ortsgespräch. Die Polizei setzte bei der Jagd auf die Täter einen Hubschrauber ein, der nachts über der Gemeinde kreiste. "Da sind viele nachts wach geworden und standen auf ihrem Balkon", erinnert sich Loffenaus Bürgermeister Markus Burger. Die Stimmung in der Gemeinde beschreibt er so: "Die Bürger waren schockiert, dass so etwas in unserem beschaulichen Ort mit dieser Qualität der Aggressivität möglich ist."

"Hütte ist sehr beliebt"

Die Käppeleshütte gehört der Gemeinde Loffenau, die sie schon seit Jahrzehnten für private Feiern vermietet – auch von Personen aus dem angrenzenden Bad Herrenalb. "Die Hütte ist sehr beliebt", bestätigt Burger. Zu nennenswerten Zwischenfällen sei es vor dem vergangenen Wochenende laut dem Bürgermeister noch nie gekommen, ein Brennpunkt oder gar Umschlagsplatz für Drogen sei die Käppeleshütte nicht. Die Gemeinde werde sie daher weiterhin an Privatpersonen vermieten. Burger: "Ich gehe davon aus, dass, wenn diese Gruppe am vergangenen Wochenende eine andere Hütte gemietet hätte, es auch dort passiert wäre."

Ähnlich sieht es die Polizei. Besondere Präsenz werde sie an den kommenden Wochenenden nicht an der Käppeleshütte zeigen. Polizei-Sprecher Hilger: "Wir gehen nicht davon aus, dass diese Tat in Verbindung mit früheren Ereignissen rund um die Hütte steht. Die Örtlichkeit hat mit dieser Tat wenig zu tun."