Löffingen Spenden für die Tafel erbeten

Der Ausschuss Caritas und Soziales der Seelsorgeeinheit Löffingen ruft für den Christkönigssonntag, 25. November, zu einer Spendenaktion zugunsten der Neustädter Tafel auf. Dabei appelliert der achtköpfige Ausschuss an die Bevölkerung, die Spendentüten mit haltbaren Lebensmitteln zu füllen. Diese Spendentüten liegen in Löffingen, Göschweiler, Seppenhofen und Dittishausen in den Kirchen aus, in Bachheim, Reiselfingen und Unadingen werden sie mit dem Pfarrblatt ins Haus geliefert.Die gefüllten Tüten sollten am Sonntag, 25. November, um 10.30 Uhr in den Gottesdienst mitgebracht werden. In die Tüten können Lebensmittel eingepackt werden, die mindestens drei Monate haltbar sind. Geeignet sind Konserven, Nudeln, Reis, Tee, H-Milch, Müsli, Fertiggerichte, Kaffee, Öl, Zucker, Mehl, Kosmetik- und Hygieneartikel. Nicht in die Spendentüten dürfen selbstgemachte Artikel. Wer sich mit in die Aktion einbringen möchte, kann sich an Jutta Bausch unter der Telefonnummer 07654/7005 wenden.

Hilfe brauchen auch die Ministranten. Sie werden am Nikolausmarkt, der am Samstag, 24. November, stattfindet, mit einem eigenen Stand vertreten sein. Angeboten werden sollen an diesem Stand selbstgebackene Plätzchen, Linzertorte und weihnachtliche Köstlichkeiten.

Ansprechpartner für die Ministranten ist Vikar Jan Lipinski (Telefon 07654/776 15).