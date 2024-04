Bei der zweiten Lionsnight ist ein bunter Mix an Musikrichtungen geboten, so dass jeder auf seine Kosten kommt. Nach dem Eröffnungskonzert mit dem Gospelchor Chorus Mundi reicht das Programm der Bands von Brass bis Punk’n’Roll.

Tolle Stimmung herrscht sicherlich am Samstag, 27. April, in der Villinger Innenstadt: Bei der zweiten Lionsnight treten Bands und DJs in verschiedenen Gastronomiebetrieben, in der Benediktinerkirche und im Volksbank Atrium auf. Einmal den Eintrittsbändel gekauft, öffnet er die Türen zu allen teilnehmenden Locations.

Und dann heißt es, bis in die Morgenstunden für einen guten Zweck zu feiern: Der Lions Club Villingen-Schwenningen Mitte, der die Partynacht zum zweiten Mal ausrichtet, spendet den Erlös an drei Vereine.

Lesen Sie auch

Da war es für den Lions Clubs Villingen, die Leos Schwarzwald-Baar-Heuberg, den Ortsverein Villingen des Deutschen Roten Kreuzes und den Kindergarten St. Konrad keine Frage, wieder tatkräftig bei der Bewirtung in der Zehntscheuer und im Volksbank Atrium anzupacken.

Bei der Musiknacht kommt sicher jeder auf seine Kosten, reicht das Programm der Bands doch von Brass bis Punk’n’Roll. Das Eröffnungskonzert gestaltet der Gospelchor Chorus Mundi gemeinsam mit Solisten des Quellenland-Ensembles und der Soul-Sängerin Sabine Kienzler aus Furtwangen ab 19 Uhr in der Benediktinerkirche.

Rock-Klassiker der vergangenen Jahrzehnte

Die Zehntscheuer ist ab 20 Uhr bewirtet, um 21 Uhr fällt der eigentliche Startschuss für die Nacht der Löwen, wenn die Dörr Brüder die Bühne erobern. Irish Folk und Rock haben „The Krusty Moors“ im Gepäck, die im Irish Pub spielen. Im ’s Hüttle heizt das Rock’n ’Roll-Trio „Shadoogies“ ein. Die Musiker von „She’s the boss“ präsentieren im Schlössle Rock-Klassiker der vergangenen Jahrzehnte. Dass es im Down Under laut zugeht, versprechen die„Backbone Hurts“ mit einer Mischung aus Rock’n’Roll und Punk. Mit ihren umfangreichem Repertoire an Rock- und Soul-Songs sorgt „Roccaine“ im Zuma by Saki für Stimmung.

Im Hausverbot in der Färberstraße erleben die Besucher Evergreens aus der Welt der Pop- und Folkmusik mit der Band „Four Little Birds“, während im Hausverbot Lunch und Dinner in der Gerberstraße Enrico Novi als Solokünstler mit dem Sound einer Band die Klassiker aus Pop und Rock zum Abrocken spielt. Mit Beats zum Feiern und Mittanzen rocken die Musiker von Klosterbrass im Zum Kuckuck. Paletti – The Bar erfüllt der Klang von mitreißenden Rap-Versen bis hin zu eingängigen Gesangsmelodien mit „Forgotten Dreams Club“. Und im Volksbank Atrium heißt es SWR3 Goes Clubbing mit Tatjana Orffee. Eine breite Mischung an Musikrichtungen also, bei der für alle etwas dabei ist, um eine ausgelassene Partynacht zu feiern.