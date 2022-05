1 Eine pompöse Lasershow ist auch beim diesjährigen Lichterfest in Bad Liebenzell geplant. Foto: Ketterle

Am 5. Juni ist es nach zwei Jahren Corona-Pause wieder soweit: Das Lichterfest in Bad Liebenzell findet statt. Shuttle-Busse, ÖPNV-Rabatt und einige Glanzlichter sind geplant.















Bad Liebenzell - Die Rückkehr des Lichterfestes steht an. Was fast wie der Titel eines Teils der Science-Fiction-Saga "Star Wars" klingt, ist in Wahrheit eine Veranstaltung, die seit Jahren für Begeisterung in Bad Liebenzell sorgt. Und wer Raumschiffe, Jedimeister und Laserschwerter erwartet, wird sogar nur zum Teil enttäuscht – denn beim Bad Liebenzeller Lichterfest spielen immerhin Laser durchaus eine gewichtige Rolle.

Mit drei leuchtstarken Exemplaren erhellt man am 5. Juni, ab 16 Uhr, vom Kurpark aus das gesamte Tal. "Die haben Power", sagt daher auch Raphael Koch, der als Betriebsleiter des Kurhauses das Lichtspektakel mitorganisiert. Mit einer gigantischen Nebelmaschine werden die Strahlen sichtbar gemacht.

Rauch der Raketen schafft Raum für Laser

Trotz der modernen Technik wollen die Organisatoren dennoch nicht auf das obligatorische Feuerwerk verzichten. Es wird vielmehr eine Kombination aus beiden Welten geben – knallende Raketen und farbige Laser, die gemeinsam den Himmel über Bad Liebenzell zum Erleuchten bringen. Ein positiver Nebeneffekt: der Rauch der Raketen schafft Raum für die Laser, die darin sichtbar werden. Als wäre das Schauspiel nicht schon genug, läuft zu der Choreographie auch noch Musik – passend abgestimmt, wohlgemerkt. "Wir machen da nicht einfach die Musik an und schießen willkürlich in die Höhe", stellt Koch klar.

Das diesjährige Motto lautet Schlager. Passend dazu kommt ein Helene-Fischer-Double in die Bäderstadt. Und auch die hybride Laser- und Feuerwerksshow wird mit Schlagermusik unterlegt sein. Gut 20 Minuten lang soll das Spektakel andauern, verrät Koch vorab.

Von Bratwurst bis Pulled-Pork-Burger

Auch für Kinder ist wieder einiges geboten: Vom Kinderschminken über eine Hüpfburg bis zum Gestalten der eigenen Frisbeescheibe ist vieles möglich. Zudem wird es zahlreiche kulinarische Angebote in diversen Hütten geben – von der klassischen Bratwurst bis hin zum Pulled-Pork-Burger, berichtet Koch.

Viele Liebenzeller Vereine sind beim Lichterfest am Start, aufgefüllt wird das aber auch noch mit externen Budenbetreibern. Die ganze Sause werde eine große Herausforderung für die Infrastruktur und Logistik der Kleinstadt, weiß Sina Dornbach, die als Geschäftsführerin der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell (FTBL) natürlich ebenfalls am Projekt beteiligt ist. Für Dornbach, die erst seit Mai in Amt und Würden ist, stellt das diesjährige Lichterfest eine Premiere dar. Herausfordernd nach zweijähriger Pause. Denn wie bei so vielen anderen Veranstaltungen hat auch in Bad Liebenzell die Pandemie alles ausgebremst und quasi die Raketen-Zündschnur abgetrennt, bevor die Organisatoren überhaupt zum Feuerzeug greifen konnten. Kein Wunder also, dass man sich jetzt über den Neustart freut. "Wir haben keinerlei Auflagen mehr", verdeutlicht Koch, dass es de facto keine Corona-Maßnahmen mehr gibt.

Shuttlebusse in jeden Ortsteil

Ob das wieder die Massen anlockt wie in den Vor-Corona-Jahren, als bisweilen bis zu 7000 Besucher in den Kurpark strömten? Da sind sich Koch und Dornbach nicht so einig. Während Koch sich zwischen Ansturm und verhaltenem Interesse nicht entscheiden kann, setzt Dornbach ein Statement: "Ich bin sicher, dass es voll wird." Und genau für dieses Szenario hat man vorgesorgt, auch mit einer besonderen Neuerung.

Shuttlebusse werden zur Entlastung des ohnehin begrenzten Parkraums eingesetzt. Zum einen für die eigene Bevölkerung, die im wahrsten Sinne des Wortes abgeholt wird. In jeden Ortsteil Bad Liebenzells wird ein Shuttle-Service verkehren. Für auswärtige Besucher gibt es die Möglichkeit, an drei Parkplätzen – beim Gewerbegebiet Egarten, dem Mineralbrunnen Bad Liebenzell und im Monbachtal – zu parken und sich dann per Shuttlebus ins Stadtzentrum bringen zu lassen. Von 16 Uhr am Nachmittag bis 1 Uhr in der Nacht sind die Busse unterwegs.

Eine weitere Neuerung in diesem Jahr: Es gibt einen Preisrabatt für alle, die mit dem ÖPNV anreisen. Drei Euro weniger sind zu berappen, wenn an der Abendkasse ein tagesaktuelles Ticket präsentiert wird. Wie sich hierauf das ab Juni angedachte bundesweite 9-Euro-Ticket auswirken wird, steht freilich noch in den Sternen. Vorbereitet ist man in Bad Liebenzell jedenfalls auf alles und blickt dem Event mit Spannung entgegen. "Das haben wir zwei Jahre lang schmerzlich vermisst", sagt Koch. Umso größer ist jetzt die Freude, dass das Lichterfest wieder stattfinden kann – gefeiert wird das auch in diesem Jahr wieder mit einem pompösen Feuerwerk.