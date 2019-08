Bad Liebenzell 7000 Besucher bei Lichterfest

Dort saß an einem »mobilen« Flügel Antonio Macan. Er bot mit seiner romantischen klassischen Musik das Gegenstück zu DJ und Band. Antonio Macan ist ein klassich ausgebildeter Pianist und Komponist. Vor einigen Jahren fühlte er sich berufen, den immer schlechter werdenden innerstädtischen, kulturellen Umständen entgegenzuwirken. Daher entwickelte er mit seinem Team einen speziell angefertigten Flügel – rein äußerlich ein Konzertflügel mit einem elektronischen, netzunabhängigen Innenleben. Dieser ist somit für mobile Open-Air-Auftritte geeignet und kommt innerhalb von Deutschland und Europa zum Einsatz. Macan ist ein vielversprechender Künstler, der mit viel Potenzial die musikalische Welt bereichern kann. Auch in Bad Liebenzell fand sein Können Anerkennung und schnell scharten sich Besucher um ihn herum und genossen seine beruhigende und schön interpretierte Pianomusik.Die Bäume und Wege des Kurparks stellten ein buntes Lichtermeer dar. Der krönende Höhepunkt des Abends – ein Musik- und Farbenspiel der Extraklasse, ein Wirbel bunter Laserfarben in musikalischem Einklang mit einem spektakulären Feuerwerk. Doch zur Überraschung der Zuschauer war das Lichterfest hiermit noch nicht zu Ende. Es folgte eine weitere Lichtshow, abgestimmt auf die Musik des DJ Palmer. Wer dann noch immer in Feierstimmung war, besuchte die »After Lichterfest-Party« im Jugendclub Prisma.

Nicht nur die Überraschungen des Abends sind Raphael Koch von der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH gelungen. Die Lichterfeste sind ein Zeichen gut durchdachter neuartiger Konzepte. Diese werden vom Publikum gerne angenommen. Dies bestätigt sich auch durch stetig steigende Besucherzahlen mit diesjährigem Rekord von gut 7000 Besuchern.Und zum Abschluss noch eine gute Nachricht für die Autofahrer: Ab dem Pfingst-Lichterfest 2020 wird es eine Shuttle-Bus-Verbindung von der Stadtmitte zu den außenliegenden Parkplätzen vorm Monbachtal geben.