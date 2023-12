Licht aus in Balingen: Das steckt hinter dem Stromausfall

1 In Balingen ist es für einige Zeit zappenduster gewesen. Foto: gguy - stock.adobe.com

In den Haushalten in Balingen und Teilorten ist es am Sonntag Abend duster geworden. Zur besten Fernsehzeit ist der Strom ausgefallen. Das ist der Grund.









Exakt um 20.41 Uhr gingen in Balingen und einigen Teilorten die Lichter aus. Mancherorts nur für eine Sekunde, bis die letzten Haushalte wieder am Netz waren, dauerte es bis 21.14 Uhr, wie Stadtwerkesprecherin Tamara Sauer erklärt. Der Grund für den Blackout: Im Gebiet Hauptwasen, das am Kreisverkehr zwischen Balingen und Engstlatt liegt, war wegen des stürmischen Wetters ein Baum umgeknickt und auf die Freileitung gekracht. Betroffen waren die Kernstadt Balingen, Heselwangen, Streichen, Zillhausen und Stockenhausen. In den sozialen Medien berichteten Nutzer, dass kurzzeitig auch das Festnetz-Telefon nicht funktionierte. Auch bei der Störungshotline der Stadtwerke meldeten sich betroffene Bürger. Sauer: „Unser Team ist sofort ausgerückt und hat die Leitung repariert.“