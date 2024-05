Die neunte Runde bei der RTL-Tanzshow „Let´s Dance“ ist ein Abend voller Emotionen. Am Ende wird wieder ein Aus verkündet. Wer musste gehen?

Aus für Popsängerin Lulu Lewe bei „Let´s Dance“: Die Schwester von Popstar Sarah Connor erhielt mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató am Freitagabend die wenigsten Punkte von Jury und Zuschauern und muss die RTL-Tanzshow verlassen.

Ein Comeback feierte dagegen Influencerin Ann-Kathrin Bendixen: Die Motorrad-Weltreisende war bereits vor einer Woche ausgeschieden, dann aber kurzfristig zurückgekehrt, um Comedian Tony Bauer zu ersetzen, der aus gesundheitlichen Gründen ausgestiegen ist. Nun schaffte sie mit Profitänzer Valentin Lusin dank des Publikum-Votings sogar den Einzug ins Viertelfinale, obwohl sie mit 38 Jury-Punkten zunächst deutlich hinter Lulu (50 Punkte) auf dem letzten Platz gelegen hatte.

Lesen Sie auch

Was ist in Show 9 passiert?

Die noch verbliebenen sechs Paare vertanzten in der neunten Show der diesjährigen Staffel ihren persönlichen „Magic Moment“ – entsprechend emotional und tränenreich verlief der Abend. Für den Höhepunkt sorgte Tony Bauer, der außer Konkurrenz mit Profitänzerin Anastasia Stan noch ein letztes Mal auftrat und minutenlang gefeiert wurde. Er leidet am Kurzdarmsyndrom, weshalb ihm sein Dünndarm entfernt werden musste, und ist auf die Zufuhr von Nährstoffen über einen Schlauch angewiesen. Selbst Chefjuror Joachim Llambi kämpfte mit den Tränen, als er dem 28-Jährigen ein Trikot des MSV Duisburg mit der Nummer 10 überreichte.

Neben ihrem „Magic Moment“-Tanz traten die Paare noch in Duellen gegeneinander an. Sieger des Abends wurde Sänger Gabriel Kelly mit Tanzpartnerin Malika Dzumaev. Für die beiden vergab die Jury mit Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzáles die Höchstzahl von 60 Punkten. „Wie schön kann ein Mensch tanzen“, schwärmte Mabuse, und Llambi befand: „Du bist hier um Längen besser als alle anderen.“

Die nächste Runde erreichten auch Sportjournalistin Jana Wosnitza mit Profitänzer Vadim Garbuzov (59 Jury-Punkte), Choreograf Detlef D! Soost mit Profitänzerin Ekaterina Leonova (57 Punkte) und Schauspieler Mark Keller mit Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (54 Punkte). Das Viertelfinale am kommenden Freitag wird als Musical-Ausgabe ausgetragen. Dafür verlässt die Show erstmals ihr angestammtes TV-Studio und findet in den Kulissen von „Moulin Rouge!“ statt. Das berühmte Musical ist seit dem Jahr 2022 im Musical Dome, in Sichtweite des Kölner Doms, beheimatet.

„Let’s Dance“ 2024: Welche Promis sind dabei?

Diese Promis sind zu Beginn von Staffel 17 dabei.

Ann-Kathrin Bendixen (23), Influencerin und Autorin

Biyon Kattilathu (39), Motivationstrainer und Podcaster

Detlef Soost (53), Choreograf

Eva Padberg (43), Model

Gabriel Kelly (22), Sänger

Jana Wosnitza (29), Sportjournalistin

Lina Larissa Strahl (25), Schauspielerin

Lulu Lewe (31), Popsängerin und Schwester von Sarah Connor

Maria Clara Groppler (24), Comedienne

Mark Keller (58), Schauspieler und „Bergdoktor“-Star

Sophia Thiel (28), Influencerin

Stefano Zarrella (32), Influencer

Tillman Schulz (33), Unternehmer und „Höhle der Löwen“-Investor

Tony Bauer (27), Comedian

„Let’s Dance“ 2024: Welche Tanzpaare gibt es?

Die oben genannten Promis bekommen für die Show jeweils einen Profitänzer an die Hand. Die Paare sind folgende:

Model und Sängerin Eva Padberg und Paul Lorenz

Sportmoderatorin und Journalistin Jana Wosnitza und Vadim Garbuzov

Sportlerin und Social-Media-Star Sophia Thiel und Alexandru Ionel

Schauspielerin und Musikerin Lina Larissa Strahl und Zsolt Sándor Cseke

Comedienne Maria Clara Groppler und Mikael Tatarkin

Musikerin Lulu und Massimo Sinató

Content-Creatorin und Autorin Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin

Comedian Tony Bauer und Anastasia Stan

Choreograf und Fitnesscoach Detlef D! Soost und Ekaterina Leonova

Autor und Entertainer Biyon Kattilathu und Marta Arndt

Schauspieler Mark Keller und Kathrin Menzinger

Unternehmer und Investor Tillman Schulz und Patricija Ionel

Food Creator Stefano Zarrella und Mariia Maksina

Musiker Gabriel Kelly und Malika Dzumaev

“Let’s Dance“ 2024: Wer ist schon raus?

Diese Promis mussten bereits gehen:

Maria Clara Groppler, Comedienne (Folge 1)

Tillmann Schulz, Unternehmer und „ Die Höhle der Löwen“-Investor (Folge 2)

Eva Padberg, Model (Folge 3)

Lina Larissa Strahl, Schauspielerin und Singer-Songwriterin (Folge 4)

Stefano Zarrella, Food-Creator (Folge 5)

Sophia Thiel, Fitness-Influencerin (Folge 7)

Biyon Kattilath, Autor (Folge 7)

Ann-Kathrin Bendixen (Folge 8) – nach Ausstieg von Tony Bauer in Folge 9 wieder zurück

Tony Bauer (Ausstieg vor Folge 9 kommuniziert) – aus gesundheitlichen Gründen

Musikerin Lulu Lewe (Folge 9)

„Let’s Dance“ 2024: Wie sind die Sendetermine?

Die 17. Staffel der Tanz-Show startet am 23. Februar. Sehen kann man die Folgen seitdem immer freitags ab 20:15 Uhr beim Privatsender RTL und parallel dazu im Livestream auf RTL+. Eine Übersicht:

Kennenlernshow: 23.02.2024

Folge 1: 01.03.2024

Folge 2: 08.03.2024

Folge 3: 15.03.2024

Folge 4: 22.03.2024

Folge 5: 05.04.2024

Folge 6: 12.04.2024

Folge 7: 19.04.2024

Folge 8: 26.04.2024

Folge 9: 03.05.2024

Folge 10: 10.05.2024

Folge 11: 17.05.2024

Finale: 24.05.2024

Profi-Challenge: 31.05.2024

„Let’s Dance“ 2024: Wer sitzt in der Jury?

Wie in den Jahren zuvor bewerten wieder Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi die Kandidatinnen und Kandidaten. Moderiert wird „Let’s Dance“ wieder von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski.

„Let’s Dance“ 2024: Um was geht es in der Show?

Die Live-Tanzshow „Let’s Dance“ wird seit 2006 ausgestrahlt. Sie funktioniert so: Vierzehn Promis bilden mit Profitänzern und -Tänzerinnen Paare. Nach der Kennenlernshow, in der die bekannt gegeben werden, treten sie Woche für Woche gegen die prominente Konkurrenz an. Die Paare müssen dafür gelernte Tänze vor der Jury präsentieren. Bestenfalls bekommen sie für einen Tanz 30 Punkte.

Am Ende jeder Liveshow entscheiden die Zuschauer durch ihre Anrufe mit, welche Teilnehmer in die nächste Runde einziehen dürfen. Für die Promis besteht die eigentliche Schwierigkeit und Herausforderung darin, innerhalb kürzester Zeit neue Choreographien zu erlernen, um diese während den Liveshows möglichst fehlerfrei der Jury zu präsentieren.