So schätzt Fabian Wohlgemuth die Situation von Alexis Tibidi ein

1 Hat in Altach des Öfteren Grund zum Jubeln: Alexis Tibidi. Foto: imago/Eibner

Es läuft für Alexis Tibidi beim SCR Altach. Der Stuttgarter Sportdirektor Fabian Wohlgemuth sagt, warum eine vorzeitige Rückholaktion im Winter dennoch kein Thema ist.















Link kopiert

Dass es für die Leihspieler des VfB Stuttgart bislang eine sonderlich erfolgreiche Saison wäre, lässt sich wirklich nicht behaupten. Von den insgesamt neun verliehenen Profis kommen viele bei ihren Vereinen kaum zum Zug und erhalten nicht die gewünschte Spielpraxis. Es gibt aber eine Ausnahme: Alexis Tibidi.

Das Sturmtalent spielt in dieser Saison beim österreichischen Erstligisten SCR Altach eigentlich immer – in allen 16 Spielen kam er bislang zum Einsatz, bis auf eine Ausnahme auch jeweils von Beginn an. Fünf Saisontore stehen für Tibidi bis dato zu Buche, der beim Tabellenzehnten der österreichischen Bundesliga meist auf der linken offensiven Seite zum Einsatz kommt.

Fabian Wohlgemuth lobt Tibidis Trainer Miroslav Klose

Die positive Entwicklung des 19-jährigen Franzosen registrieren auch die Verantwortlichen beim VfB Stuttgart, wo er noch einen Vertrag bis Sommer 2025 hat. „Alexis Tibidi ist in Altach auf einem guten Weg“, sagt VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth gegenüber unserer Redaktion. Aus seiner Sicht liegt das auch am prominenten Coach der Österreicher: „Seinen Trainer Miro Klose kenne ich noch aus dessen Zeit als Jugendtrainer beim FC Bayern“, sagt Wohlgemuth, „er hat einen sehr guten Draht zu jungen Spielern.“

Eine vorzeitige Rückholaktion schon in der Winterpause – etwa, um im Kampf gegen den Abstieg eine weitere Option in der Offensive zu haben – ist aber laut Wohlgemuth kein Thema: „Wir glauben, dass ihm eine komplette Saison mit regelmäßigen Einsatzzeiten gut tun wird.“

Tibidi war im Sommer 2021 von der A-Jugend des FC Toulouse zum VfB gewechselt. Er bestritt in der vergangenen Saison 13 Bundesliga-Spiele für die Stuttgarter, machte aber zugleich auch immer wieder durch Disziplinlosigkeiten von sich reden. Diesbezüglich ist in dieser Saison aus Altach nichts Negatives zu hören. Vielleicht also erhält der VfB in der kommenden Saison eine Alternative für den Sturm. Dann nämlich endet der Leihvertrag mit Altach. Und Tibidi könnte nach Stuttgart zurückkehren.