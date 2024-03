1 Die Kartellbehörde hat die Übernahme des Lebensmittelkonzerns Rügenwalder Mühle genehmigt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Rügenwalder Mühle bekommt einen neuen Mehrheitseigner. Die Pläne waren bereits bekannt, jetzt gibt es grünes Licht. Der neue Besitzer steht bislang vor allem für Zucker und Kartoffelchips.









Brüssel - Der Nahrungsmittelkonzern Pfeifer & Langen (Diamant Zucker, funny-frisch) darf den Lebensmittelhersteller Rügenwalder Mühle übernehmen. Die EU-Kommission teilte mit, die Mehrheitsbeteiligung werfe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken auf. Die Behörde wacht in der EU unter anderem darüber, dass in der EU ein fairer Wettbewerb herrscht und Unternehmen beispielsweise keine Monopolstellung bekommen und so etwa Preise diktieren könnten.