Bundeswehrübungen auf dem Truppenübungsplatz Heuberg in Stetten a.k.M. waren in der Nacht auf Dienstag bis nach Albstadt zu hören. Noch bis Donnerstag könnte es im Zollernalbkreis laut werden.

„So ein seltsames Geräusch habe ich noch nie gehört“: Besorgte Bürger aus Albstadt wunderten sich in der Nacht von Montag auf Dienstag über ein lautes Brummen bis spät in die Nacht. In der Facebookgruppe „Albstadt News“ beschwert sich ein User: „Mit ruhig schlafen ist heute wohl nichts mehr.“ Das laute Geräusch habe sich angehört wie ein Schlaghammer. Ein Userin vermutet: „Das sind Übungen der Bundeswehr.“

Auf Nachfrage unserer Redaktion hat die Leit- und Kontrollstelle des Truppenübungsplatzes Heuberg in Stetten am kalten Markt bestätigt, dass es in der Nacht auf Dienstag ein „Nachtschießen“ gegeben habe. Das sei aber „nichts Außergewöhnliches“ und findet in der Regel zweimal die Woche auf dem Truppenübungsplatz statt.

Hubschrauber gibt Schüsse ab

Dass der Lärm lauter als gewohnt gewesen sei, verneint die Bundeswehr – es handle sich um eine gängige Übung. Geschossen und gesprengt werde in Stetten am kalten Markt schon seit Jahrzehnten, heißt es von der Leit- und Kontrollstelle.

Genauere Informationen über die Übung wollte die Bundeswehr nicht preisgeben. Aber: Es sei ein Hubschrauber im Einsatz gewesen, der Schüsse abgegeben hat. Gegen 23 Uhr sei die Übung – sogar früher als geplant – beendet gewesen.

Sprengungen am Donnerstag

Die Gemeinde Stetten a.k.M. informiert auf ihrer Homepage über aktuelle Schießwarnungen auf dem Truppenübungsplatz. Laut der Website könnte es in dieser Woche noch bis Donnerstag – auch nachts – zu Schüssen kommen. Am Donnerstag, 7. September, steht außerdem auch „Sprengen“ auf dem Plan. Es dürfte also weiterhin zeitweise laut sein.