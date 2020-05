Lauterbach Firma Bock "ist wieder profitabel"

Bei Bock ist der überwiegende Teil der Mitarbeiter weiterbeschäftigt; insgesamt arbeiten beim Unternehmen rund 80 Personen. Die kleine Zweigniederlassung in Engstlatt, einem Stadtteil von Balingen, "mit weniger als 20 Mitarbeitern wurde zwischenzeitlich geschlossen. Der Betriebsrat wurde hierbei miteinbezogen. Gründe hierfür sind zum einen eine bessere Kostensituation durch die Vermeidung von Doppelstrukturen, zudem hatten einige Führungskräfte in Engstlatt das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen", heißt es in der Mitteilung. Den verbliebenen Mitarbeitern in Engstlatt habe das Unternehmen eine neue Arbeitsstelle in Lauterbach angeboten. Auf betriebsbedingte Kündigungen habe verzichtet werden können.

Insolvenzgeld ist Ende März ausgelaufen