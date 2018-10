Lauterbach Der Herzschmerz von Elvis Presley ist zu spüren

Dass Musik, die in einem Gottesdienst vorgetragen wird, auch etwas moderner sein darf, ohne die feierliche Stimmung zu stören, beweist die "Harmonie" mit dem dritten neu einstudierten Stück "Always on my mind". Der Song aus dem Jahre 1972 ist schon in vielen Variationen bekannt geworden. Eine der bekanntesten und auch die erste Coverversion ist wohl die von Elvis Presley. Er nahm das Stück auf Grund seiner Trennung von Ehefrau Priscilla in sein Repertoire auf und hatte damit großen Erfolg.