Zollernalbkreis hat niedrigste Inzidenz in Baden-Württemberg

2 Der Zollernalbkreis hat die niedrigste Inzidenz im Land. Foto: pixabay

Die Freude ist groß: Der Zollernalbkreis hat an diesem Freitag mit einer Inzidenz von 0,5 den niedrigsten Wert in ganz Baden-Württemberg.

Zollernalbkreis - "Das zeigt, dass unsere Maßnahmen erfolgreich waren", freut sich Landrat Günther-Martin Pauli. Nachdem der Landkreis Mitte Mai mit einer Inzidenz von deutlich über 200 negativer Rekordhalter in ganz Deutschland war, tue das besonders gut tun. "Wir waren damals teilweise sehr unappetitlichen Angriffen ausgesetzt. Daher ist es schön, dass wir jetzt auch einmal auf dieser Seite Rekorde schreiben können", so Pauli weiter.

Alle Verantwortlichen hätten im vergangenen Monat sehr engagiert mitgewirkt. "Wir hatten die Lage immer im Griff." Man müsse allerdings auch beachten, dass das Infektionsgeschehen im Zollernalbkreis in der Regel ein diffuses Geschehen war und man hinterher "nur die Tabellen füllen konnte".

Pauli mahnt allerdings zur Vorsicht, da die Pandemie in Hinblick auf eine mögliche vierte Welle noch nicht vorbei sei: "In den nächsten Monaten haben wir sicherlich noch mit Varianten zu kämpfen. Daher ist eine gewisse Wachsamkeit und Vorsicht geboten." Wichtig sei allerdings auch, dass man stets mit "Maß und Mitte" an die Sache herangehe.

Info: Stand am Freitag

Am Freitag wurden im Zollernalbkreis keine neuen Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit ist die Inzidenz auf 0,5 gesunken.

Neun Menschen sind aktuell noch infiziert mit dem Virus. Drei von Ihnen werden im Zollern-Alb-Klinikum beatmet. Insgesamt sind 9114 Menschen wieder genesen. Die Zahl der Verstorbenen liegt unverändert bei 152.