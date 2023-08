Das hätte noch viel schlimmer enden können: Ein älterer Mann wollte am Freitagvormittag beim Finanzamt Oberndorf einparken und verwechselte Gas und Bremse. Sein Wagen machte sich selbstständig und kam an einer Ampel zu stehen. Aber senkrecht!

Bei einem spektakulären Unfall am Freitag gegen acht Uhr ist ein älterer Autofahrer in Oberndorf verletzt worden. Er wurde von Rettungskräften im Krankenwagen noch direkt am Unfallort in der Eugen-Frueth-Straße versorgt. Augenzeugen berichteten, er habe Gesichtsverletzungen davongetragen.

An der Fußgängerampel in der Eugen-Frueth-Straße kam der Wagen erst zum Stehen Foto: Jörg Braun

Nach erstem Eindruck der Polizei ist der Wagen ungeplant rund 80 Meter einen steilen Abhang hinuntergefahren. Augenzeugen berichteten, der Mann habe offensichtlich auf dem Parkplatz vor dem Finanzamt einparken wollen. Dabei sei er dann mutmaßlich auf das falsche Pedal gekommen und sein Wagen, ein Renault-Kleinwagen, schoss durch die niedrige Hecke an den Parkplätzen geradeaus den steilen Abhang hinter.

Das Auto fuhr durch das Gebüsch. Foto: Jörg Braun

Spuren zeigen, dass der Wagen dann zuerst quer über einen kleinen Fußweg zwischen Finanzamt und Mauserstraße fuhr, dann über eine kleine Mauer in die Mauserstraße schanzte, diese geradewegs überquerte und weiter ins Gebüsch Richtung Durchgangsstraße geriet. Dieses ebenfalls steile Stück rutschte der Wagen dann weiter hinab, bis der Wagen mit der linken Seite vorne an der Fußgängerampel hängenblieb.

Die Fahrt ging links den Hang hinab und quer über die zum Glück gerade leere Mauserstraße. Foto: Jörg Braun

Das bewahrte den Fahrer vermutlich vor Schlimmerem. Ungebremst wäre der Wagen wohl wegen der Steile des Hangs auf die Eugen-Frueth-Straße geraten, möglicherweise aufs Dach gekippt und völlig unvermittelt direkt in den Verkehr der Durchgangsstraße geraten. An der Stelle, wo der rettende Ampelpfosten steht, führt nur ein kleiner Fußweg die Böschung hinauf. Mit einem Auto von rechts rechnet dort natürlich niemand.

Hier startete die Unglücksfahrt vermutlich: der Parkplatz beim Finanzamt. In der Hecke sieht man die Spuren der Reifen. Foto: Jörg Braun

Der Mann konnte sich offenbar alleine aus dem Wagen befreien und Augenzeugen riefen die Rettungskräfte. Er wurde vom Roten Kreuz erstversorgt. Die Polizei rückte an und sicherte die Unfallstelle. Die Bergung des Fahrzeugs dürfte über die Mauserstraße erfolgen.

Die Ampel stoppte die Unglücksfahrt. Foto: Jörg Braun

Der Renault ist nach der Schreckensfahrt erheblich beschädigt. Wie es zuletzt hieß, habe der Mann zum Glück nur leichte Verletzungen davongetragen.