Verbrechen nicht ausgeschlossen 37-Jährige tot in Schramberger Wohnung gefunden

Rettungskräfte haben am Dienstagnachmittag in Schramberg-Sulgen eine 37-jährige Frau tot in einer Wohnung gefunden. Die Hintergründe sind unklar, ein Gewaltverbrechen wird nicht ausgeschlossen.