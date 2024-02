Verbrechen nicht ausgeschlossen: 37-Jährige tot in Schramberger Wohnung gefunden

1 Blick auf die Sulgauer Straße in Schramberg Sulgen. In einer dortigen Wohnung wurde am Dienstagnachmittag die Leiche einer 37-jährigen Frau gefunden. Foto: Wegner

Rettungskräfte haben am Dienstagnachmittag in Schramberg-Sulgen eine 37-jährige Frau tot in einer Wohnung gefunden. Die Hintergründe sind unklar, ein Gewaltverbrechen wird nicht ausgeschlossen.









Link kopiert



In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sulgauer Straße in Schramberg-Sulgen fanden Rettungsdienst und Kräfte der Polizei am Dienstagnachmittag gegen 14.15 Uhr die Leiche einer 37-jährigen Frau. Dies geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz hervor.