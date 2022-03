1 Leopard-2-Panzer: Die Ukraine will ihn für den Kampf gegen Russland haben. Foto: dpa/dpa

Auf der Wunschliste von Präsident Wolodymyr Selenskyj ganz oben: deutsche Panzer. Doch die unterscheidet viel von denen, die die Ukraine aktuell benutzt. Deshalb wäre an einen Einsatz frühestens im Herbst zu rechnen.















Erst am vergangenen Wochenende wurde wieder in der Ukraine wie in Deutschland die Forderung laut, deutsche Leopard-2-Kampfpanzer an das ukrainische Heer zu liefern. Eine fragwürdige Forderung, zumal sie im Kampf gegen die russischen Invasoren frühestens im Herbst helfen würde.