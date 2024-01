1 Schon vor Weihnachten haben Landwirte aus ganz Deutschland in Berlin auf ihre Interessen aufmerksam gemacht. Nun erreicht der Protest auch den Zollernalbkreis. Foto: Fabian Sommer/dpa/Fabian Sommer

Der Kreisbauernverband kündigt für Montag, 8. Januar, schwere Proteste an, deren Ablauf Autofahrer unbedingt vorab kennen sollten. Die wichtigsten Infos dazu fassen wir an dieser Stelle zusammen.









Link kopiert



Der Kreisbauernverband hatte bereits vor Weihnachten eine Protestaktion für den kommenden Montag, 8. Januar, angekündigt, und nun wird es ernst. Wie es in einer Pressemitteilung des Verbands heißt, stellen sich die Traktoren von 9 Uhr an in der Lehrstraße in Balingen-Endingen auf.