Kreis Rottweil Sturm fegt Bäume und Nikoläuse um

Am Mittwochabend hatte zudem Schneefall zu einem schweren Unfall auf der B 462 bei Zimmern geführt (wir berichteten) und auch in anderen Bereichen für Probleme gesorgt. Am Morgen war dann an vielen Stellen wegen Glatteises Schleichtempo angesagt – es ist eben Winter. In den sozialen Medien der Region war am Abend nicht zum ersten Mal Thema, dass die richtige Bereifung und eine angepasste Fahrweise die Chancen enorm erhöht, sicher ans Ziel zu kommen.