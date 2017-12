Kreis Rottweil Reiselust steht bei vielen hoch im Kurs

Dies fange bei der unterschiedlich hohen Besteuerung von Speisen an: "Es ist nicht einzusehen, warum frisch zubereitetes Essen in Restaurants nicht geringer besteuert wird – nämlich mit sieben statt der bislang fälligen 19 Prozent Mehrwertsteuer", hagelt es diesbezüglich Kritik an der Politik. Dies sieben Prozent seien schließlich bei fertigen Produkten aus dem Supermarktregal oder von der Ladentheke in Bäckereien und Metzgereien, die "auf die Hand" verkauft werden, völlig normal. Hier wird mit zweierlei ›Steuermaß‹ gemessen – das ist eine Farce", sagt BTW-Generalsekretär Michael Rabe.

Die Tourismuswirtschaft kritisiert, dass der Staat kräftig an der Preisspirale beim Reisen drehe. Allen voran durch die Luftverkehrssteuer, die Deutschland im Alleingang erhebe. Sie werde immer dann fällig, wenn ein Flugzeug von einem deutschen Flughafen abhebe und mache das Reisen so jährlich um gut eine Milliarde Euro teurer. Auch die Luftsicherheitsgebühren wälze der Staat – anders als beispielsweise in Spanien, Italien oder in den USA – auf die Reisenden und Unternehmen ab. "Hier geht es um Passagier- und Gepäckkontrollen – und um bundesweit immerhin fast 700 Millionen Euro allein in diesem Jahr. Dabei ist Terrorismusbekämpfung und Gefahrenabwehr eine staatliche Aufgabe", sagt Rabe.

Die Branche appelliert daher jetzt in einem "Tourismus-Brief" an die heimischen Bundestagsabgeordneten, sich politisch für ein "günstigeres Reiseklima" einzusetzen. "Es wird Zeit, die Stellschraube staatlicher Kostentreiber im Tourismus zurückzudrehen.

Denn es trifft den Großteil der Bevölkerung im Landkreis Rottweil, wenn der Staat weiterhin einen starken ›Steuer- und Gebühren-Aderlass‹ beim Tourismus betreibt", so Rabe. Die Tourismusbranche spricht sich in dem Parlamentarierbrief zudem für ein bezahlbares Bahnfahren aus. Hier dürfe der Staat das Augenmaß nicht verlieren.