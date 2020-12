Kreis Rottweil Pandemie stellt Behörden vor Mammutaufgaben

Vor allem die vulnerablen Gruppen sind es, die unter dem Virus zu leiden haben – Menschen in Pflege- und Altenheimen und chronisch Kranke. Das spiegelt sich auch in den Berichten über verstorbene Personen der vergangenen Tage wieder. Zurzeit gebe es in den zwölf Senioreneinrichtungen im Kreis mehr als 100 Fälle, so Adam. 32 Kranke werden in Krankenhäusern behandelt. In den drei Kreisberufsschulen sind 18 Schüler infiziert. Je nach Fall werden ganze Klassen oder Schüler, die rund um den Betroffenen im Klassenzimmer saßen, in häusliche Absonderung geschickt.

Die Situation in den beiden Kliniken im Kreis ist stabil, lässt sich aus der Darstellung des Gesundheitsamtschef ableiten. In Oberndorf werden 14 Covid-19-Patienten behandelt, davon müssen zwei beatmet werden, in Rottweil sind 30 Menschen in Behandlung, einer wird beatmet. In beiden Häusern gebe es noch freie Isolierbetten, so Adam. Man hoffe auf die Inbetriebnahme des Impfzentrums.

Dieses soll, so hat es das Landesgesundheitsministerium beschlossen, im Kreis in der Stadthalle von Rottweil eingerichtet werden. Auch hier blickt die Landkreisbehörde einer Herausforderung entgegen. Noch sei nicht klar, wer für welche Aufgaben aufkommt, berichtet der Erste Landesbeamte Hermann Kopp. Man warte auf eine Managementvereinbarung der kommunalen Spitzenverbände mit dem Ministerium. Diese werde ausgehandelt.

"Wir sitzen wie auf glühenden Kohlen"

Sie regelt die Aufgabenteilung. Kopp sagt, das Land müsse für die medizinische Aufgaben aufkommen. Die organisatorischen würde der Kreis übernehmen. Er zählt dabei auf die Unterstützung von ehrenamtlichen Kräften. Was die Vereinbarung mit dem Land angeht, rechnet Kopp jeden Augenblick mit einer Einigung und einem "Go" – "wir sitzen wie auf glühenden Kohlen."

Doch ohne diesen "Marschbefehl" kann die Aufgabe nicht angegangen werden. Dabei, so stellt Kopp klar, werden bereits Vorbereitungen getroffen. Und es soll auch keine Kritik sein, denn trotz des ambitionierten Zeitplans sei es vollkommen richtig und wichtig, die Zentren schnellstmöglich in Gang zu bringen, so Kopp.

In den beiden Hotspot-Kreisen Schwarzwald-Baar und Tuttlingen mit Inzidenzwerten höher als 200 sollen am Freitag strengere Regeln verkündet werden.