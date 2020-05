Kreis Rottweil Kreis steckt zwischen gebeutelten Corona-Nachbarn

Zangenangriff. Das ist der Begriff, der verdeutlicht, dass der Kreis Rottweil in der Corona-Pandemie von zwei Nachbarkreisen wie eine Zange in den Griff genommen wurde – oder in den Schwitzkasten, wenn man es so ausdrücken will. Der Leiter des Gesundheitsamts, Heinz-Joachim Adam, zeigt anhand einer Kartengrafik in der ersten Sitzung des Kreistags seit Monaten, wie Rottweil eingezwängt ist von zwei Regionen, in denen sich die Pandemie deutlich stärker ausbreitete. Auf der einen Seite befindet sich der Ortenau-, auf der anderen Seite der Zollernalbkreis.

Einmal 108 Todesfälle, das andere Mal 72