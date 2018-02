Kreis RW/Kreis FDS Polizei gelingt Schlag gegen Einbrecherbande

Die umfangreichen Ermittlungen begannen nach einem Einbruch Ende Oktober im Kreis Rottweil. Die Ermittlungen führten schließlich auf die Spur von drei dringend tatverdächtigen Männern, die am 9. Februar von Beamten der Ermittlungsgruppe Wohnungseinbrüche vorläufig festgenommen werden konnten.

Gegen die 27 und 51 Jahre alten Tatverdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil durch das zuständige Amtsgericht Haftbefehl erlassen. Ein weiteres Mitglied der Bande wurde der Ausländerbehörde überstellt. Dem 31 Jahre alten albanischen Staatsangehörigen droht die Abschiebung.

Die Bande steht in dringendem Verdacht von Ende Oktober 2017 bis Ende Januar 2018 in den Landkreisen Rottweil, dem Ortenaukreis, Freudenstadt, Böblingen, Heilbronn sowie in Hessen insgesamt mindestens 14 Wohnungseinbrüche begangen zu haben.