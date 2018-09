Kreis Rottweil Kontrollaktion: Fahrer mit Handy im Visier

Mit der Verkehrssicherheitsaktion soll - auch in persönlichen Gesprächen - deutlich gemacht werden, dass ein auch noch so kurzer "Blindflug" während der Fahrt ("War doch nur ein Smiley") oder das schnelle Eintippen des Zielortes ins Navi tödliche Folgen für den Fahrer selbst aber auch für andere Verkehrsteilnehmer haben kann.

Bei der Verkehrssicherheitsaktion am Donnerstag geht es in erster Linie darum, aufzuklären und weniger um eine Bestrafung, so die Polizei in ihrer Mitteilung.

Und natürlich wird an die Autofahrer appelliert, nicht nur am Donnerstag auf die Nutzung des Handys oder das Bedienen des Navis während der Fahrt zu verzichten, sondern auch weiterhin, um Unfallrisiken zu minimieren.