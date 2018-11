Kreis Rottweil Hangrutsch-Sicherung kostet 2,5 Millionen Euro

"Das ist verdammt teuer", sagt auch Martin Osieja, Straßenbauchef im Landratsamt, zu der prekären Situation an der Bergstraße, die als unverzichtbar angesehen wird. Die gefährliche Hangrutschungsproblematik in einem neuralgischen Bereich von nicht einmal 100 Metern sorgt jetzt aber für Diskussionen, bei dem für ein Autoland geradezu ketzerisch anmutende Fragen wie, was wäre wenn... nicht ausgespart bleiben. Nämlich: Was wäre, wenn in Zukunft abseits der beliebten Verbindung über Umwege (Schleife über Alt­oberndorf) ans Ziel zu kommen wäre?

Gemäß der Devise, Rundumdenken muss doch erlaubt sein, wurden am Montag im Kreistagsausschuss für Umwelt und Technik dazu auch Gedanken in die Runde geworfen im Sinne der Frage, wie denn eine Kosten-Nutzen-Abwägung mit Blick auf die Sperrung der Straße ausfallen würde. Sogar mit Hinweisen, dass in eine solche Betrachtung auch die zu erwartenden Kaufkraftabflüsse beim Epfendorfer Einzelhandel einzufließen hätten.

Doch langsam: Ganz so ernstgemeint scheint dieses Sinnieren in der Ratsrunde dann doch nicht zu sein. Als Bernd Richter (ÖDP) seinem Ratskollegen Martin Maurer (CDU) Respekt zollen wollte für dessen Anregung, "die Straße zu schließen" (Richter: "Hätte ich mich bei aller Sympathie für ökologische Belange nicht getraut, eine solche Überlegung zu äußern"), ließ letzterer umgehend wissen, dass davon bei ihm nicht die Rede gewesen sei. "Allein die Wirtschaftlichkeit zu prüfen", sei sein Begehr betonte Maurer. Das sei doch wichtig bei der Diskussion über ein solches schwergewichtiges Millionenvorhaben.