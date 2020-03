Kreis Rottweil Coronavirus: Weiterer Todesfall gemeldet

Zunächst kommen aus der Kreisbehörde die Hiobsbotschaften: Im Landkreis Rottweil wurden am Mittwochabend 14 weitere Coronavirus-Fälle bestätigt, nachdem das Landratsamt bereits am Nachmittag 19 neu Infizierte bekannt gab. Damit liegen im Landkreis bislang insgesamt 50 (29 Männer, 21 Frauen) bestätigte Fälle vor. Dann vermeldet das Sozialministerium am Abend: es gebe einen weiteren Todesfall im Kreis Rottweil. Ein zweiter Patient ist an den Folgen der Erkrankung durch das Coronavirus gestorben.

Die Altersspanne der neu hinzugekommenen Fälle liegt den Angaben der Kreisbehörde zufolge zwischen 21 und 78 Jahren. Wir hatten noch in unserer Mittwochausgabe auf die verzerrte Statistik hingewiesen und davor gewarnt, die niedrige Fallzahl als eine Art Entwarnung für den Kreis zu betrachten. Man sieht: Die Krankheit macht vor den Kreisgrenzen nicht halt, lediglich die Datenbasis war lückenhaft. Das Gesundheitsamt steht mit den Erkrankten in Verbindung, ermittelt die Kontaktpersonen und trifft weitere erforderliche Maßnahmen.