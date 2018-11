Kreis Rottweil Bildungspolitik: Kritische Fragen an Kultusministerin

"Gute Bildung – von Anfang an" und "Kinder sind unsere Zukunft". So ist die Einladung des CDU-Kreisverbands zu einer Veranstaltung mit Susanne Eisenmann, Ministerin für Kultus, Jugend und Sport, am Mittwoch, 21. November, überschrieben. Die Ministerin stellt sich ab 18 Uhr in der "Szene 64" in Schramberg der Diskussion.

Eine gute Bildung, das wünschen sich auch die Eltern im Kreis. Indes, sie sehen die Qualität der Bildung in Gefahr. Eltern der Werkrealschule Sulz – dort hat vor Kurzem ein Bildungsgipfel mit dem CDU-Abgeordneten und Kreis-Vorsitzenden Stefan Teufel stattgefunden – formulieren im Vorfeld des Treffens mit Eisenmann kritische Fragen und stellen zentrale Versprechen der Politik in Frage.

In einem Fragenkatalog, der unserer Redaktion vorliegt, wollen die Eltern wissen, was sie tun können, damit ihre Kinder dieselben Chancen haben wie Kinder an anderen Bildungseinrichtungen.