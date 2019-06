Kreis Rottweil Bahnhofs-Aufzug bremst Reisende aus

"Das kann wirklich nicht wahr sein, das ist eine wahre Servicewüste", ärgert sich Gudrun Rudolf aus Zimmern. Die gehbehinderte 75-Jährige konnte an diesem Montag nur mit Müh und Not ihre geplante Reise per Zug in die Schweiz antreten. Der Aufzug, der direkt am Bahnhofsgebäude hinunter und damit zu den anderen Gleisen führt, ist defekt. Die Treppe ist für sie ein schier unüberwindbares Hindernis. Normalerweise lässt sie sich auf Bahnhöfen mit dem Rollstuhl fahren. Nur weil sie wohlweislich fast eine Stunde früher am Bahnhof war, schaffte sie es aufs richtige Gleis. Es sei schlimm gewesen.

"Wer wirklich auf den Rollstuhl angewiesen ist, kommt in Rottweil derzeit nicht weg", sagt sie. Immerhin hatte sie die Hoffnung, dass der Aufzug bei ihrer Rückkehr wieder funktioniert. Mitnichten. Sie habe sich ans Landratsamt gewandt, dort habe man sich für sie in Freiburg erkundigt. Ergebnis: Der Fahrstuhl sei voraussichtlich noch bis Ende Juli außer Betrieb, es würden Ersatzteile fehlen. Fünf weitere Wochen also, in denen es beispielsweise auch mit dem Kinderwagen schwierig sein dürfte, ohne tatkräftige Hilfe von anderen mit der Bahn zu reisen – außer man reist zufällig an Gleis 1 ab und kommt dort auch wieder an.

Hotline: In Rottweil keine Hilfe möglich