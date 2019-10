Kreis Rottweil Aufzug am Bahnhof sorgt erneut für Ärger

"Defekt" steht auf dem Schild, das an der Aufzugstür angebracht ist. Es ist nicht das erste Mal, dass die Reisenden gezwungen sind, ihre Koffer die Treppe hochzuschleppen. Mehr als 20 Störungen gab es bei diesem Problemaufzug bereits im Jahr 2019. "Mit Rollstuhl mehr als eine Tortur", macht ein Leser seinem Ärger Luft.

Reparatur voraussichtlich nächste Woche

"Wir bedauern, dass der Aufzug an Gleis 1 wegen einer technischen Störung derzeit nicht funktionsfähig ist", sagt eine Sprecherin der Deutschen Bahn. "Ein spezielles Ersatzteil musste für die Reparatur extra bestellt werden, und wir gehen davon aus, dass der Aufzug im Laufe der nächsten Woche wieder in Betrieb gehen kann", erklärt sie weiter. Der Austausch aller Aufzüge am Bahnhof in Rottweil sei erst für das Jahr 2021 vorgesehen.