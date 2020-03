Kreis Freudenstadt Zahl der Corona-Infektionen steigt auf 186

Aus Baiersbronn werden vier weitere Covid-19-Patienten gemeldet, wo es offiziell nun 59 Infektionsfälle gibt, der höchste Wert im Landkreis. Es folgen die großen Städte Horb mit 42 (plus zwei) und Freudenstadt mit 29 (plus eins). Bislang keine Nachweise gibt es weiterhin in Bad Rippoldsau-Schapbach, Wörnersberg und Waldachtal. Vergleichsweise ruhig wirkt derzeit auch die Lage in Glatten (ein Fall) sowie in Loßburg, Alpirsbach und Grömbach mit jeweils zwei bestätigten Infektionsfällen.