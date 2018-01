Kreis Freudenstadt/Stuttgart Nationalparkregion präsentiert sich auf CMT

"Das macht wenig Sinn. Wir wollen jetzt, dass die jeweiligen Tourismusverbände wie Renchtal oder Wolftal auch Mitglied der Nationalparkregion werden können", sagte Patrick Schreib, Kurdirektor von Baiersbronn und ehrenamtlicher Geschäftsführer des Nationalpark-Vereins. "Es gibt viele Bürgermeister aus diesen Regionen, die schon bei uns auf dem CMT-Stand waren und die Ausweitung begrüßen, beispielsweise der von Oberkirch oder der Kollege aus Lautenbach", sagte Ruf. Nun gelte es, für diesen Zusammenschluss aller Tourismusverbände und Akteure eine geeignete Konstruktion zu finden, die auch den jeweiligen Einfluss und Stimmanteile fair widerspiegelt. Allerdings, darin sind sich Ruf und Schreib einig, solle die jeweilige Identität der Akteure nicht unter dem Zusammenschluss zur Nationalpark-Region leiden. Schon im Mai, so der Plan von Ruf und Schreib, soll die neue Konstruktion vom Nationalparkrat unter dem Vorsitz von Landrat Rückert beschlossen werden. Der Nationalpark-Verein werde Wolf beim Wort nehmen. Er hoffe auf Landeszuschüsse. Denn auf Dauer werde man auf hauptamtliche Strukturen nicht herumkommen, betonte Vereinsvorsitzender Ruf. Derzeit werde diese Aufgabe ehrenamtlich geleistet.

Angedacht ist ein "Tourismus-Manager", der hauptsächlich koordinierenden Tätigkeiten nachgeht. 2020 solle das Info-Zentrum Nationalpark eröffnet werden. Bis dahin sollte es dort auch eine Tourismus-Info geben, die personell bestückt werden muss, sagte Ruf. Strategie von Landrat Rückert und den Tourismus-Experten aus dem Landkreis ist es, dass bei Messeauftritten auf der CMT oder der ITB in Berlin die eigentliche Nationalpark-Region und nicht mehr die einzelnen Teile im Fokus stehen.

Doch auch der Nationalpark-Verein war nicht untätig. Monika Krämer drückt den Gästen den Campingplatz-Flyer für den Nationalpark in die Hand: "Der ist letzten Freitag frisch aus der Druckerei gekommen!" Auch die Homepage sei fast fertig. Sie soll in den nächsten sechs bis acht Wochen online gehen, so Krämer.

Brandneu auf der CMT sind auch die ersten Nationalpark-Partner. Die Hotels Schliffkopf, Mummelsee, Rosengarten, Tanne und Langenwaldsee sind die ersten fünf, die dieses Gütesiegel bekommen haben. Jörg Möhrle vom Hotel Tanne sagte dazu: "Wir sind Nationalpark-Befürworter der ersten Stunde. Die Kriterien dafür konnten wir aus dem Stand erfüllen." Das bedeutet für die Mitarbiter, über den Nationalpark geschult zu werden – ein Wissen, von dem dann die Gäste profitieren sollen.