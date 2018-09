Kreis Freudenstadt Schwarzwald-Krimi: Komparse kommt Stars ganz nah

Die Antwort lautet: Die ZDF-Crew arbeitet an einem zweiteiligen Fernsehfilm. Arbeitstitel:"Und tot bist Du! Ein Schwarzwaldkrimi". Regie führt Marcus O. Rosenmüller, die Hautprollen spielen Jessica Schwarz und Max von Thun. Gedreht wird seit 10. September, am 15. November soll nach Informationen unserer Zeitung die letzte Klappe fallen. Bis dahin wird das Team 45 Drehorte in und um Freudenstadt abgeklappert haben.

Freudenstädter hautnah dabei

Einer, der hautnah am Set dabei war, ist Markus Kaufmann. Im echten Leben Sicherheitsbeauftragter der evangelischen Heimstiftung und freiberuflicher Trauerredner, ergatterte der Freudenstädter im neuen Schwarzwaldkimi eine Komparsenrolle. Gedreht wurde am Freitag am Ufer des zwischen Baiersbronn und der Schwarzwaldhochstraße gelegenen Ellbachsees. Der Plot: Im Karsee wird die Leiche einer jungen Frau entdeckt. Kaufmann gibt im weißen Ganzkörperanzug einen Gerichtsmediziner. Von den Dreharbeiten und der Logistik dahinter ist er noch immer beeindruckt. "Das war wie eine Kleinstadt mitten im Wald", schildert Kaufmann die Szenerie. Vom Equipment über die Kostüme bis hin zum Catering sei alles an den abgelegenen Schwarzwaldsee geschafft worden.