Kreis Freudenstadt Nationalpark-Jubiläum: Timm Kern übt Kritik

Dabei stand die Biodiversität im Schutzgebiet im Mittelpunkt. "Wir haben bisher mehr als 2100 Tierarten, davon 1400 Insektenarten, mehr als 1050 Pilzarten, fast 600 Farn- und Blütenpflanzen sowie mehr als 200 verschiedene Flechten und fast 400 Moosarten im Nationalpark erfasst", berichtet Nationalparkleiter Wolfgang Schlund. Das seien rund 20 Prozent der in Baden-Württemberg insgesamt vorkommenden Tier-, Pilz- und Pflanzenarten.

Umweltminister Franz Untersteller wertete das Zwischenergebnis als "Beleg für die herausragende Bedeutung, die der Nationalpark für den Erhalt der Biodiversität in Baden-Württemberg einnimmt".

Timm Kern, Landtagsabgeordneter der FDP, kommentiert das fünfjährige Jubiläum des Nationalparks anders: "Gerade im fünften Jahr des Nationalparks erinnere ich daran, dass es drängende Fragen an die grün-schwarze Landesregierung gibt: Wie bekommt sie die 100-prozentige Kostensteigerungen von einst 23 auf nun 50 Millionen Euro für das Besucherzentrum in den Griff? Wie löst sie das Parkplatz-Problem? Wie stellt sie sicher, dass das Borkenkäfermanagement auch in akuten Befallsmonaten die benachbarten Wälder schützt?" In Kerns Mitteilung heißt es weiter: "Statt Selbstbeweihräucherung erwarten die Menschen vor Ort Lösungen für diese Fragen."