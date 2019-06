Nordschwarzwald Tausende Arten leben im Nationalpark

Seebach - Der Nationalpark Schwarzwald beherbergt eine Fülle von Tieren, Pilzen und Pflanzen - das ergibt eine erste Zwischenbilanz zur Biodiversität in dem noch jungen Schutzgebiet. Rund fünf Jahre nach der Gründung haben die Forscher dort mehr als 2100 Tierarten erfasst, berichtete am Montag der Leiter der naturwissenschaftlichen Forschung am Nationalpark, Marc Förschler. Darunter seien etwa 1400 Insektenarten - allein davon werden in dem Gebiet rund 3000 Arten vermutet.