Kreis Freudenstadt Gegend ist bei LTE abgeschlagen

Mit einer Quote von 45,49 Prozent rangiert er auf dem viertletzten Platz, knapp vor Lörrach, dem Zollernalbkreis und Sigmaringen. Die beste Abdeckung hat demnach Halle in Ostdeutschland mit 90,2 Prozent , gefolgt von Fürth, Neumünster und Eisenach. Überhaupt nehmen die neuen Bundesländer und Bayern einen Großteil der zehn Spitzenplätze ein, während sechs der zehn Regionen mit der schlechtesten Netzabdeckung in Baden-Württemberg liegen.