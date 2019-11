Kreis Freudenstadt Vodafon schließt Lücken im Mobilfunk-Netz

Dazu hat Vodafone zwei Stationen in Horb-Hohenberg und am Rinkenturm in Baiersbronn in Betrieb genommen. Damit wurde gleichzeitig das weitere LTE-Ausbauprogramm für den Landkreis gestartet, teilt das Unternehmen mit. LTE ermögliche Handygespräche in kristallklarer Qualität und Breitbandinternet für unterwegs.