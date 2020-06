Kreis Freudenstadt Auf dem Bau läuft es trotz Corona-Krise

Außerdem sollen die Fahrzeiten zur Baustelle entschädigt werden: "Heute hier, morgen da – 70, 80, 90 und mehr Kilometer Pendelei am Tag sind für Bauarbeiter keine Seltenheit, sondern eher die Regel. Das sind Zeit und Nerven, die sie auf der Straße lassen", so Oßwald. Bauleute könnten kein Home-Office machen. Viele säßen täglich zwei oder mehr Stunden im Auto, um auf die Baustelle zu kommen.

Zuschlag für Pendelei?

Für die vielen gefahrenen Kilometer und die dabei verlorene Lebenszeit müsse es "endlich eine Entschädigung" geben. Die Wegezeit sei deshalb für die IG Bau ein zentraler Punkt in der Tarifrunde in der Bauwirtschaft, die am 25. Juni in Wiesbaden fortgeführt wird. Begonnen hatten die Verhandlungen im Mai. Wegen der Corona-Krise waren die Gespräche zuvor verschoben worden.