Kreis Calw Zweiter Corona-Todesfall im Landkreis

"Den Angehörigen des Verstorbenen gilt unser tief empfundenes Mitgefühl", richtete sich Landrat Helmut Riegger an die betreffende Familie. An die Mitarbeiter in den Gesundheitseinrichtungen gewandt, hob er hervor: "Ich danke allen Beschäftigten im medizinischen und pflegerischen Bereich für ihren herausragenden Einsatz in diesen außergewöhnlichen Zeiten. Ihnen gebührt größter Respekt und Anerkennung."

Vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklung erneuerte der Kreischef seinen Appell an die Bevölkerung: "Wir müssen unser Menschenmöglichstes tun, um alle Mitbürger, die zu den besonders gefährdeten Risikogruppen gehören, vor der Infektion mit dem Virus zu schützen. Daher richte ich erneut die eindringliche Bitte an alle Kreisbewohner, die seitens der Bundes- und Landesregierung beschlossenen Maßnahmen unbedingt zu befolgen!"

Im Landkreis Calw gibt es derweil im Vergleich zu Sonntagabend neun weitere bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Das hat das Landratsamt in Calw gemeldet. Damit liegt die Gesamtzahl der bestätigten Coronafälle im Kreis Calw, Stand Montag, 23. März, bei 159.