Kreis Calw Nagolder stirbt infolge einer Corona-Infektion

Der Mann war am 10. März in einem kritischen Zustand in das Krankenhaus in Calw gebracht worden. Dort wurde er anschließend zehn Tage intensivmedizinisch behandelt.

Angesichts dieser Nachricht erneuert Landrat Helmut Riegger seinen eindringlichen Appell an alle Bürgerinnen und Bürger zu Hause zu bleiben: "Jetzt gilt es nicht nur an sich selbst, sondern auch an alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, die zu den besonders gefährdeten Risikogruppen gehören, zu denken. Diese Personen müssen vor der Infektion mit dem Virus geschützt werden, indem soziale Kontakte außerhalb der Familie auf ein absolutes Minimum begrenzt werden."