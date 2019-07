Kreis Calw Klima-Aktivisten bringen Kreistag zum Nachdenken

Weitere Forderungen: mehr Grünstreifen für bedrohte Tier- und Pflanzenarten, eine lokale Wiederaufforstung, Stopp für innerörtliche Baumfällungen und eine kreisweite Aktion zur Aufklärung der Verbraucher in Sachen Lebensmittelkonsum. Eine Chance für den Kreis Calw sei es, als Biomusterregion den Verkauf von lokalen Bio-Lebensmitteln zu fördern. Bislang gebe es fünf solcher Musterregionen in Baden-Württemberg. "Das ist positiv fürs Klima und stärkt die lokale Landwirtschaft". In öffentlichen Gebäuden müssten nach Meinung der Jugendbewegung Fotovoltaik- und Solaranagen Pflicht werden. Und: Der Kreis Calw müsse als erster Landkreis überhaupt selbst den Klimanotstand aufrufen.

Aktivisten stellen Forderungskatalog auf

Die Kommunalpolitiker nahmen den Forderungskatalog quer durch alle Fraktionen offen und ausgesprochen wohlwollend zur Kenntnis: "Das sind einige Ansätze, die wir aufgreifen können", meinte Landrat Helmut Riegger. Saskia Esken von der SPD schlug ein Beteiligungsgremium auf Kreisebene vor, in dem die jungen Menschen aktiv mitwirken könnten. CDU-Fraktionschef Jürgen Großmann lud die FFF-Aktivisten gleich zu einer Fraktionssitzung ein, um sich auszutauschen. Auch Volker Schuler, Fraktionschef der Freien Wähler, sagte den jungen Leuten eine "wohltuende Begleitung" zu.

Johannes Schwarz, Fraktionsvorsitzender der Grünen, fand, dass die vier Aktivisten einen "sehr maßvollen" Forderungskatalog aufgestellt hätten: "Das war nicht utopisch. In jedem Punkt können wir kreispolitisch aktiv werden." Schwarz monierte bei dieser Gelegenheit aber auch, dass der zuständige Kreistagsausschuss schon vor zwei Jahren ein Klimaschutzbudget verabschiedet, aber bis heute kein Arbeitskreis getagt habe. Schwarz: "Bislang ist immer noch ein Desinteresse in unserem Gremium da." Der Grünen-Chef schlug vor, dass auch die ältere Generation sich einbringen soll: "Jung und Alt – das müsste die Lösung sein." Ihm schwebt ein Bürgerforum Klimaschutz vor. Auch Landrat Riegger sah den Kreis in der Pflicht: "Wir haben einen Klimaschutzmanager. Da muss jetzt was kommen".

Nur Karl Braun von der FDP mahnte zur Zurückhaltung: "Klimakatastrophen gab es immer schon". Das Thema sei ernst, aber man dürfe politisch daraus kein Kapital schlagen: "So schlimm finde ich’s nicht". Die jungen Aktivisten hielten entgegen: "Der Klimawandel ist von Menschen gemacht". Wenn man jetzt nicht gegensteure, drohe "irgendwann ein massives Artensterben" und eine Kettenreaktion, die die gesamte Flora auslöschen und Hungerkatastrophen auslösen könnte: "Dann gibt es kein Zurück mehr. Das wär dann das Ende von unserem Planeten".