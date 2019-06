Nagold Fridays for Future: Aufruf zu zivilem Ungehorsam

Weniger aufwendig waren die Maßnahmen, die zur allgemeinen Sicherheit während der Demonstration getroffen werden mussten. Die Polizei Nagold hatte hierfür vier Beamte im Einsatz, um den Verkehr am Vorstadtplatz umzuleiten. Für die Begleitung der demonstrierenden Menschenmenge war lediglich ein Beamter von Nöten. Diese Aufgabe übernahm Erhard Schulz, welcher nach eigener Aussage der einzige Beamte mit Demo-Erfahrung ist. Der Anti-Konflikt-Experte bewertet die Situation positiv: "Es war quasi kein Gefahrenpotenzial vorhanden. Von all den Demonstrationen, die ich miterlebt habe, war das definitiv eine von den angenehmeren." Ersten Schätzungen des stellvertretenden Revierleiters zufolge sind rund 150 Teilnehmer zur Demonstration gekommen. Die Veranstalter der Demonstration zählten hingegen rund 260 Teilnehmer. Beide Zahlen übertreffen jedoch die Erwartungen der Initiatioren, die mit maximal 100 Teilnehmern gerechnet hatten.

Ein Passant, der das Treiben argwöhnisch beobachtet, kritisiert: "Es würden nicht so viele Autos gebaut und Tiere geschlachtet werden, wenn es nicht so viele Käufer gäbe. Das gilt auch für die Aktivisten hier. Wer Wasser predigt, sollte keinen Wein saufen." Der Vorwurf, die Schulschwänzer würden es privat mit ihrer Politik nicht so ernst nehmen, ist ein beliebtes Argument, auf das die Ortsgruppe jedoch ein paar pfiffige Antworten hat. Viele von ihnen sind Vegetarier und verzichten bewusst auf Fleisch, weil sie kritisieren, mit welchen Umweltbelastungen die Produktion verbunden ist. "Einen Führerschein hab ich noch nicht", erzählt einer der Aktivisten, "aber selbst wenn ich einen habe, werde ich nach Möglichkeit auf den ÖPVN setzen".

Besonders smart ist die Konstruktion, die sich auf dem Rücken seines Kollegen befindet. Dieser trägt einen mit einer Solarzelle versehenen Rucksack, welcher dem Begriff "Mobiltelefon" einen neuen Anstrich verleiht. Der Grat zwischen Fordern und Handeln ist zumindest bei der FFF-Ortsgruppe Nagold ein durchaus schmaler. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Auch soll es bei dieser einen Demonstration nicht bleiben. Für den nächsten Freitag kündigten die Initiatioren bereits die nächste Aktion in Calw an.