FC Holzhausen - SV Stuttgarter Kickers (Samstag, 15.30) - Der Traditionsclub oben von der Waldau, der Kicker wie Jürgen Klinsmann oder Guido Buchwald hervorbrachte, scheiterte letzte Saison gegen Eintracht Trier in letzter Sekunde am heißersehnten Aufstieg in die Regionalliga. Was viele gar nicht mehr wissen, auch der Crespacher Horst Hayer war lange Zeit Torjäger in Degerloch.

Kickers im Erfolg im Rücken

Die unter Profibedingungen arbeitenden Blauen sorgten am vergangenen Wochenende gleich wieder für Aufsehen, indem sie Zweitligist Greuther Fürth mit 2:0 aus dem DFB-Pokal warfen, was neben Ansehen auch jede Menge Geld in die Kassen des Vereins bringt.

"Die haben schon eine richtig gute Frühform und Qualität im Team. Zwei Drittel der Mannschaft kenne ich noch aus meiner aktiven Zeit, so spielte ich zum Beispiel mit David Braig noch in Ulm zusammen. Neben Kevin Dickelhuber kann der mit seinem starkem linken Fuß auch aus der Distanz zuschlagen. Die haben eine unheimliche Wucht und ich bin sicher, dass sie diese Saison aufsteigen. Aber auch wir haben Qualität und werden ohne Angst das Duell annehmen", so der engagierte Holzhauser Coach.

Keine Sperre für Reinhardt

Reinhardt sah im Pokalspiel beim TuS Ergenzingen vergangenes Wochenende übrigens nicht wie irrtümlich berichtet den roten Karton, sondern die gelb/rote Karte. Beim Saisonauftakt darf er allerdings trotzdem auf der Bank platz nehmen.

Nur die Langzeitverletzten fehlen

Personell sieht es eigentlich ganz gut aus, fehlen werden nur die Langzeitverletzten Max Brendle und Laurin Huss. der Dornstetter Neuzugang Felix Burkhardt spürte im Training leichte Schmerzen im Knie. Die Platzwunde von Carlos Konz aus dem Pokalspiel beim TuS wurde mit drei Stichen genäht, sodass er schon wieder trainierte. Marc Wissmann kehrte rechtzeitig aus seinem Urlaub zurück, wie auch Nils Schuon, der geschäftlich unterwegs war.

Richtige Taktik muss her

So heißt es für die Trainer Pascal Reinhardt und Benjamin Maier die vermeintlich beste Startformation und erfolgversprechende Taktik zu finden. Mit Sicherheit ist ein Einigeln nicht das ideale Mittel gegen den starkem Gegner, denn dann wird irgendwann das Tor fallen, ebenso werden die FC Mannen nicht ins offene Messer laufen. Es gilt also die richtige Mischung zu finden.

Separater Eingang

Für das Schlagerspiel werden im Panoramastadion an die 3000 Zuschauer erwartet, wofür man gerüstet ist. So wird für die Stuttgarter Fans ein getrennter Eingang über die Hallenseite her geschaffen und natürlich ist auch eine Security Firma vor Ort. Parkplätze und Versorgung sind ähnlich wie beim Aufstiegsspiel vorhanden. Dem Fußballfest zum Saisonstart sollte nichts mehr im Wege stehen, denn wer hätte vor Jahren daran gedacht, dass der FC Holzhausen einmal gegen die Kickers um Punkte kämpft.