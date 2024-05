Kontrolle in Rottweil

1 Die Polizei macht einen erstaunlichen Fund (Symbolbild) Foto: Heiko Küverling - stock.adobe.com

Die Polizei in Rottweil hat ein Auto angehalten, weil drei Personen vorne drin saßen – hinten im Auto gab es dann weitere Überraschungen.









In Rottweil haben Beamte des Polizeireviers Rottweil am Sonntagabend, gegen 20.30 Uhr, einen VW Passat angehalten, in dem ein 39-Jähriger insgesamt noch weitere elf Personen, darunter sieben Kinder beförderte.