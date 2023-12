Konstanz: Zwangsprostitution und Drogen-Deals: Rockerprozess endet

1 Ein Angeklagter wird vor Prozessbeginn von Justizbeamten mit Handschellen in den Gerichtssaal des Landgerichts gebracht Foto: Silas Stein/dpa/Silas Stein

Fünf Männer stehen wegen Zwangsprostitution und Drogenhandels in Konstanz vor Gericht. Sie sollen als Mitglieder einer rockerähnlichen Gruppierung agiert haben. Nun wird das Urteil erwartet.









Sie sollen Frauen zur Prostitution gezwungen und in großem Stil mit Drogen gehandelt haben: Vor dem Landgericht Konstanz wird am Freitag (12.00 Uhr) das Urteil gegen fünf Männer erwartet. Sie sollen als mutmaßliche Mitglieder der in Deutschland verbotenen Gruppierung United Tribuns agiert haben. Angeklagt sind die Männer im Alter zwischen 23 bis 33 Jahren unter anderem wegen Menschenhandels. Der Prozess war im Oktober unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen gestartet.