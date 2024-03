Mit einer positiven Stimmung für die Wahlen stellen sich sowohl bekannte als auch neue Kandidierende vor. Neue Gesichter sollen der Kandidatenliste der „Freien Wählervereinigung Schramberg“ frischen Wind verleihen.

Insgesamt haben sich laut Mitteilung sechs Frauen und elf Männer für die Wahl in den Gemeinderat aufstellen lassen. Trotz der Herausforderungen durch Homeoffice, NewWork und globale Unsicherheiten sowie Einflüsse der Bundespolitik sei es gelungen, gute Kandidierende zu gewinnen.

Lesen Sie auch

Alle Mitglieder unabhängig

Die Liste ist fast vollständig besetzt, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass jedes Mitglied der Freien Liste in der Kommunalpolitik unabhängig ist. Dies garantiere ein hohes Maß an Vielfalt und Demokratie, um bürgernahe Themen sachlich zu diskutieren.

Es kandidieren für Schramberg: Sabrina Bernhard, Simone Fader, Raphaële Jusufi-Girodet, Katja Lohrer, Carmen Spiegelhalder-Schäfer, Susanne Trost, Anselm Breier, Stefan Glück, Stefan Grimm, Alexander Hug, Holger Krah, Jürgen Moosmann, Sebastian Neudeck, Udo Neudeck, David Neumann, Emil Rode, Ralf Rückert und für Tennenbronn in Schramberg Wolfgang Haberstroh, Mike Hoffmann und Oskar Rapp.

75 Millionen Euro verwaltet

Die Bedeutung der Kandidatur für das Gemeinderatsgremium könne nicht genug betont werden, so die Mitteilung. Schließlich verwalte die Stadt jährlich laut Haushalt rund 75 Millionen Euro und beschäftige mehr als 700 Personen.

Geplant sind eine Vielzahl von Veranstaltungen und Infoständen, sowohl in Schramberg als auch in Sulgen, um einen Dialog mit den Bürgern zu ermöglichen. Zudem beteiligt sich die Freie Liste an einer Aktion des Frauenbeirats zur Vorstellung der Kandidatinnen.

Die Kreistagskandidaten der Freien Wählervereinigung für den Wahlbezirk Schramberg (vorne von links): Manfred Moosmann, Carmen Spiegelhalder-Schäfer und Thomas Herzog, dahinter Stefan Grimm und Oskar Rapp, dahinter wiederum David Neumann und Sebastian Neudeck; nicht im Bild: Ralf Rückert. Foto: Freie Liste

Spitzenkandidat für die Kreistagswahl im Wahlbezirk Schramberg ist bei der Freien Wählervereinigung Thomas Herzog. Auf der Liste folgen: Stefan Grimm, Manfred Moosmann, Sebastian Neudeck, David Neumann, Oskar Rapp und Carmen Spiegelhalder-Schäfer.