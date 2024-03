Kommunalwahl in Rottweil

Die Grünen wählten im Kapuziner ihre Kandidaten für den Kreistag.

44 grüne Kandidaten stellen sich für den Kreistag zur Wahl. Es seien „schwierige Zeiten“, so die Sprecherin des grünen Kreisvorstands.









Bei der Nominierungsversammlung im Refektorium des Kapuziners ging die Sprecherin des grünen Kreisvorstands Sonja Rajsp-Lauer auch auf die vielen Attacken auf grüne Politiker ein. „Das sind schwierige Zeiten, wir bekommen richtig viel Gegenwind, anscheinend sind die Grünen jetzt an allem schuld, was in den letzten 20 bis 30 Jahren schiefgelaufen ist.“