Eher unvermittelt treffen die Änderungsvorschläge des für den Bau des neuen Landratsamts zuständigen Planungsbüros Drees & Sommer sowie des Architektenbüros Ackermann+Raff die Mitglieder des Gemeinsamen Ausschusses Verwaltungsgebäude in ihrer Sitzung am Montagmittag.

Zugestimmt haben sie trotzdem. Und damit insgesamt über eine Million Euro an weiteren Mehrkosten für die diversen Änderungen für den Neubau des Landratsamts veranschlagt. Wie sich das nun genau auf die Gesamtkostenberechnung überträgt, war vorerst allerdings nicht ganz ersichtlich – denn auf der anderen Seite würden teilweise auch wieder Kosten eingespart, gab Frank Müller vom Planungsbüro zu bedenken. Die genauen Zahlen hatte er in der Sitzung nicht parat, diese würden noch nachgereicht.

PV-Module an der Fassade nicht sinnvoll

Gespart wird nun aber beispielsweise durch die Entscheidung, die Fassade des Landratsamts nun doch nicht mit PV-Modulen zu bestücken. Das würde sich nach aktuellen Berechnungen des Planungsbüros wirtschaftlich nicht lohnen. Stattdessen soll es nun eine Holzfassade werden, gleichzeitig werden dabei etwa 390 000 Euro gespart.

Gleich mehrere Mitglieder des Ausschusses waren von dieser Änderung jedoch ziemlich überrascht – zunächst gab es aus einigen Richtungen Widerstand. Man hatte sich doch bereits auf PV-Module an der Fassade geeinigt. Damals sei man aber bei der Berechnung noch von einer „utopischen“ ganzheitlichen PV-Fassade ausgegangen. Da das aber viel zu teuer gewesen wäre, hatte man in den jüngsten Berechnungen mit einer Fläche von höchstens 30 Prozent gerechnet. Hierbei liegen nun einige der Module auch noch im Schatten, was den Ertrag der gesamten Anlage beeinflusse, erklärte Müller. Rottweils OB Christian Ruf (CDU) sprach hier schließlich Klartext: „PV-Module macht man da, wo sich’s rentiert.“ Nach einigem Hin und Her wurde dem neuen Vorschlag dann schließlich mit 19 Ja-Stimmen zugestimmt.

Nachhaltiges Gebäude

Ebenfalls zugestimmt wurde der Überdachung der Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage mit Mehrkosten von etwa 100 000 Euro, der Erneuerung der Abdichtung der bestehenden Tiefgarage mit Mehrkosten von 400 000 Euro sowie die Einplanung von Fensterkontakten für weitere 145 000 Euro und einem dezentralen Raumbedienkonzept – soll heißen: Die Mitarbeiter können je nach Anforderung Licht, Temperatur und Jalousiesteuerung separat steuern. Das kostet dann noch mal 152 000 Euro mehr als ursprünglich geplant. Weitere 373 000 Euro wurden außerdem für die Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) veranschlagt. Dabei handelt es sich um ein Zertifizierungssystem, das Gebäude entsprechend ihrer Nachhaltigkeit bewertet.

Goldenes Siegel fürs Landratsamt

Je nachdem, wie nachhaltig ein Gebäude also ist, kann es das Gütesiegel Bronze, Silber, Gold oder Platin erhalten. Diese Zertifizierungen ermöglichen Zugriff auf Fördermittel – in diesem Fall könnten dabei 1,875 Millionen Euro für den Bau des neuen Landratsamts zur Verfügung gestellt werden. Denn das sei bereits als ein äußerst umweltfreundliches Gebäude geplant worden und könnte mit ein paar weiteren Änderungen sogar das Gütesiegel Gold erhalten, so Müller.